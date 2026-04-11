الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي
تدور اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة العاشرة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من الساعة 15:00، وفيما يلي البرنامج والنقل التلفزي:
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الإفريقي / الحكم حسني النايلي / حكم الـVAR مجدي بلاغة / الوطنية 2 + الكأس 3
الأولمبي الباجي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم خالد قويدر / حكم الـVAR أسامة بن اسحاق / الوطنية الأولى
الملعب التونسي - النادي الرياضي البنزرتي / الحكم حمزة جعيد / حكم الـVAR منتصر بالعربي
