الجيش الوطني يشارك في التمرين العسكري المشترك الأسد الإفريقي 2026

تحتضن تونس خلال الفترة من 13 إلى 29 أفريل 2026، بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وللمرة التاسعة على التوالي، جزء من التمرين العسكري المشترك " الأسد الافريقي 2026 " بين أفراد من القوّات المسلّحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي، وعدد من العسكريين والملاحظين من بلدان شقيقة وصديقة.وتتضمّن النسخة الثانية والعشرين من هذا التمرين، وفق ما أوردته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، تدريبات عسكرية برية وجوية وبحرية، في العديد من المجالات التي تهدف إلى دعم القدرات العسكرية وتعزيز العمل المشترك للاستجابة للأزمات والطوارئ والتهديدات العابرة للحدود.كما سيتم على هامش التمرين، تنظيم دورات تكوينية ودروس نظرية في مجال الأمن السيبرني والإخلاء الصحّي والطبّ الوقائي البيطري وحفظ الصحة على الميدان وكذلك في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالقوات المسلّحة.وأكدت الوزارة في بلاغها أن الجيش الوطني يحرص على المشاركة بانتظام في التمارين العسكرية المشتركة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف القوات المشاركة، بما يساهم في الرفع من الجاهزية العملياتية لأفراد القوات المسلّحة.