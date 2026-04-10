رابطة أبطال إفريقيا: برنامج مباريات الدور نصف النهائي

تدور مباريات الدور نصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026 وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس:

مباريات الذهاب

السبت 11 أفريل 2026

* (20:00) الجيش الملكي – نهضة بركان


الأحد 12 أفريل 2026

* (20:00) الترجي الرياضي التونسي – ماميلودي صن داونز

مباريات الإياب

السبت 18 أفريل 2026

* (14:00) ماميلودي صن داونز – الترجي الرياضي التونسي
* (20:00) نهضة بركان – الجيش الملكي

وتُجرى المواجهات بنظام الذهاب والإياب لتحديد طرفي النهائي في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية.
