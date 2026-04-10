رابطة أبطال إفريقيا: برنامج مباريات الدور نصف النهائي
تدور مباريات الدور نصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026 وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس:
مباريات الذهابالسبت 11 أفريل 2026
* (20:00) الجيش الملكي – نهضة بركان
الأحد 12 أفريل 2026
* (20:00) الترجي الرياضي التونسي – ماميلودي صن داونز
مباريات الإيابالسبت 18 أفريل 2026
* (14:00) ماميلودي صن داونز – الترجي الرياضي التونسي
* (20:00) نهضة بركان – الجيش الملكي
وتُجرى المواجهات بنظام الذهاب والإياب لتحديد طرفي النهائي في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية.
