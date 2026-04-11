ناسا: مهمة "أرتميس-2" القمرية عادت إلى الأرض

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 06:24
      
أعلنت وكالة ناسا الفضائية أن سفينة "أوريون" التي تقل رواد فضاء في مهمة "أرتميس-2" القمرية عادت إلى الأرض.

وهبط طاقم مهمة "أرتميس-2" بنجاح في المحيط الهادئ بعد رحلة استمرت 10 أيام حول الجانب البعيد من القمر.

يذكر أن طاقم مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة ناسا قطع مسافة أبعد عن الأرض مقارنة بأي إنسان من قبل.

وانطلقت المركبة الفضائية "أوريون" على متن الصاروخ الحامل SLS في إطار مهمة "أرتميس-2" في 1 أفريل الساعة 18:35 بالتوقيت المحلي (01:35 بتوقيت موسكو في 2 أفريل) من منصة مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، والمدة الإجمالية للمهمة مقدرة بـ 10 أيام.





