ألمانيا تسلم السلطات التونسية أحد ابني المحامية منجية المناعي

تولت السلطات الألمانية أمس الخميس تسليم احد ابني المحامية منجية المناعي الى السلطات القضائية التونسية تنفيذا لبطاقة جلب دولية قضائية صادرة في حقه من طرف السلطات التونسية.وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم ايقاف احد ابني المحامية منجية المناعي على الأراضي الألمانية باعتباره مدرج " بالركن الأحمر " للأنتربول" وتم الاحتفاظ به، وبالتنسيق مع الأنتربول، تم تسليمه الى السلطات التونسية حيث تم نقله على متن طائرة من أحد المطارات الأروبية الى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث وصلت الرحلة في حدود الساعة الرابعة بعد منتصف نهار أمس، ليتم ايداعه مباشرة بالسجن المدني..ويذكر في هذا الاطار بان دائرة الاتهام قررت أول أمس الأربعاء احالة ملف قضية مقتل المحامية منجية المناعي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.