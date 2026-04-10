Babnet   Latest update 22:44 Tunis

ألمانيا تسلم السلطات التونسية أحد ابني المحامية منجية المناعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769c215756892.77994602_qpigofljkehmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 21:46 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تولت السلطات الألمانية أمس الخميس تسليم احد ابني المحامية منجية المناعي الى السلطات القضائية التونسية تنفيذا لبطاقة جلب دولية قضائية صادرة في حقه من طرف السلطات التونسية.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم ايقاف احد ابني المحامية منجية المناعي على الأراضي الألمانية باعتباره مدرج " بالركن الأحمر " للأنتربول" وتم الاحتفاظ به، وبالتنسيق مع الأنتربول، تم تسليمه الى السلطات التونسية حيث تم نقله على متن طائرة من أحد المطارات الأروبية الى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث وصلت الرحلة في حدود الساعة الرابعة بعد منتصف نهار أمس، ليتم ايداعه مباشرة بالسجن المدني..


ويذكر في هذا الاطار بان دائرة الاتهام قررت أول أمس الأربعاء احالة ملف قضية مقتل المحامية منجية المناعي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327225

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet28°
14° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
24°-14
24°-13
20°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>