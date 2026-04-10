قضية قتل المحامية منجية المناعي: إحالة ابنيها وطليقها على الدائرة الجنائية

احالت دائرة الاتهام ابني المحامية منجية المناعي وطليقها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية تورطهم في قتلها وازهاق روحها بطريقة بشعة ثم التخلص من جثتها بعد حرقها في قنال خلال سنة 2025 .بذكر ان قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أصدر خلال سنة 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين من أجل القتل العمد المسبوق بإضمار والمشاركة في ذلك، في قضية قتل المحامية منجية المناعي التي عثر على جثتها عالقة بمصفاة قنال مياه الشمال على مستوى المركب الرياضي بمنوبة، وهم ابن الفقيدة وطليقها وعامل بمحطة غسيل سيارات متسوغ مسكن لديها وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة ومساعد وكيل الجمهورية الذي أضاف أنه تم اصدار برقية تفتيش في حق المتهم الرابع وهو ابنها أيضا، بعد أن تبين مغادرته لأرض الوطن وقد تم تنفيذ البطاقة المذكورة من قبل الانتربول الالماني.