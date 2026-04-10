Babnet   Latest update 13:46 Tunis

قضية قتل المحامية منجية المناعي: إحالة ابنيها وطليقها على الدائرة الجنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681278d8f014f2.24233435_liqmgfophknej.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 12:40 قراءة: 0 د, 50 ث
      
احالت دائرة الاتهام ابني المحامية منجية المناعي وطليقها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية تورطهم في قتلها وازهاق روحها بطريقة بشعة ثم التخلص من جثتها بعد حرقها في قنال خلال سنة 2025 .
بذكر ان قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أصدر خلال سنة 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين من أجل القتل العمد المسبوق بإضمار والمشاركة في ذلك، في قضية قتل المحامية منجية المناعي التي عثر على جثتها عالقة بمصفاة قنال مياه الشمال على مستوى المركب الرياضي بمنوبة، وهم ابن الفقيدة وطليقها وعامل بمحطة غسيل سيارات متسوغ مسكن لديها وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة ومساعد وكيل الجمهورية الذي أضاف أنه تم اصدار برقية تفتيش في حق المتهم الرابع وهو ابنها أيضا، بعد أن تبين مغادرته لأرض الوطن وقد تم تنفيذ البطاقة المذكورة من قبل الانتربول الالماني.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327192

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
26°-14
23°-14
18°-13
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>