Babnet   Latest update 18:11 Tunis

الرابطة الاولى (الجولة 25 ): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 17:36 قراءة: 1 د, 39 ث
      
في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة :**

الجمعة 10 افريل 2026:

ملعب قابس المعشب (دون حضور جمهور)
مستقبل قابس صفر
اتحاد بن قردان 1 عبد الوهاب بخوش (دق 48)


ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة القيروانية 1 ايفياني اوغبا (دق 12)
شبيبة العمران صفر

السبت 11 أفريل 2026:

ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي - النادي البنزرتي الحكم: حمزة جعيد / حكم الفار: منتصر بالعربي

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الحكم: خالد قويدر / حكم الفار: أسامة بن اسحاق

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الحكم: حسني النايلي / حكم الفار: مجدي بلاغة

الاحد 12 افريل 2026:

ملعب الكرم:
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي الحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: هيثم الطرابلسي

الاثنين 13 افريل 2026

الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي - مستقبل المرسى الحكم: الصادق السالمي / حكم الفار: خليل الجريء

الخميس 23 أفريل 2026:

ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي - الترجي الجرجيسي

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
الترجي الرياضي 54 24 16 6 2 40 7
النادي الافريقي 54 24 16 6 2 36 8
النادي الصفاقسي 48 24 14 6 4 33 11
الملعب التونسي 43 24 11 10 3 25 8
الاتحاد المنستيري 38 24 9 11 4 23 14
النجم الساحلي 35 24 9 8 7 23 19
شبيبة العمران 32 25 9 5 11 19 26
النادي البنزرتي 31 24 8 7 9 15 21
نجم المتلوي 29 24 6 11 7 14 23
مستقبل المرسى 28 24 9 1 14 21 25
الترجي الجرجيسي 28 24 7 7 10 20 24
اتحاد بن قردان 28 25 6 10 9 15 20
شبيبة القيران 24 25 7 3 15 17 38
الاولمبي الباجي 22 24 6 4 14 11 32
مستقبل قابس 17 25 3 8 14 10 30
مستقبل سليمان 16 24 3 7 14 10 26
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327212

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
23°-14
23°-13
18°-13
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>