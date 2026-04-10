الرابطة الاولى (الجولة 25 ): النتائج والترتيب
في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة :**
الجمعة 10 افريل 2026:ملعب قابس المعشب (دون حضور جمهور)
مستقبل قابس صفر
اتحاد بن قردان 1 عبد الوهاب بخوش (دق 48)
ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة القيروانية 1 ايفياني اوغبا (دق 12)
شبيبة العمران صفر
السبت 11 أفريل 2026:ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي - النادي البنزرتي الحكم: حمزة جعيد / حكم الفار: منتصر بالعربي
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الحكم: خالد قويدر / حكم الفار: أسامة بن اسحاق
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الحكم: حسني النايلي / حكم الفار: مجدي بلاغة
الاحد 12 افريل 2026:ملعب الكرم:
مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي الحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: هيثم الطرابلسي
الاثنين 13 افريل 2026الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي - مستقبل المرسى الحكم: الصادق السالمي / حكم الفار: خليل الجريء
الخميس 23 أفريل 2026:ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي - الترجي الجرجيسي
الترتيبالفريق ن ل ف ت ه له عليه
الترجي الرياضي 54 24 16 6 2 40 7
النادي الافريقي 54 24 16 6 2 36 8
النادي الصفاقسي 48 24 14 6 4 33 11
الملعب التونسي 43 24 11 10 3 25 8
الاتحاد المنستيري 38 24 9 11 4 23 14
النجم الساحلي 35 24 9 8 7 23 19
شبيبة العمران 32 25 9 5 11 19 26
النادي البنزرتي 31 24 8 7 9 15 21
نجم المتلوي 29 24 6 11 7 14 23
مستقبل المرسى 28 24 9 1 14 21 25
الترجي الجرجيسي 28 24 7 7 10 20 24
اتحاد بن قردان 28 25 6 10 9 15 20
شبيبة القيران 24 25 7 3 15 17 38
الاولمبي الباجي 22 24 6 4 14 11 32
مستقبل قابس 17 25 3 8 14 10 30
مستقبل سليمان 16 24 3 7 14 10 26
