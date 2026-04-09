رئيس الجمهورية يشرف بالسيجومي على موكب إحياء الذكرى الثامنة والثمانين لعيد الشهداء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس، بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على موكب إحياء الذكرى الثامنة والثمانين لعيد الشهداء، الذي يخلد أحداث 9 أفريل سنة 1938.وحيا رئيس الدولة العلم على أنغام النشيد الوطني، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.والتقى رئيس الجمهورية بالمناسبة عددا من المواطنين، واستمع إلى مشاغلهم، ومن بينهم مجموعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، حيث طالبوا بالخصوص بالتسريع في تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الذي ينص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.