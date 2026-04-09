جلستان عامتان بالبرلمان الجمعة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيري التشغيل والشؤون الدينية

يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا، جلستين عامتين، وفق بلاغ نشره المجلس، اليوم الخميس.ويتضمن جدول الأعمال جلسة صباحية لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التشغيل والتكوين المهني.أمّا الجلسة الثانية التي تنعقد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر فيتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الشؤون الدينية.