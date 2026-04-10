الشروع في استنطاق أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي واخرين

شرعت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم في استنطاق أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي و ومتهمين أخرين وذلك في قضبة تتعلق بجرائم مصرفية ومالية والتعامل مع مقيم وغير مقيم وغسيل الأموال.ويذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن لطفي المرايحي مدة ستّة أشهر نافذة وذلك من أجل تهم تعلقت باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.