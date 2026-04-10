طهران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان قبل المشاركة في المفاوضات مع واشنطن

في اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت وكالة فارس عن مصدر قوله إن إيران أخطرت الجانب الباكستاني بأنها لا تعتزم حضور محادثات سلام مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.كما نفت إيران التقارير التي تحدثت عن وصول وفدها التفاوضي إلى العاصمة الباكستانية، والذي يضم وزير الخارجية عباس عراقي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.ويأتي هذا في حين يتواصل الجدل بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق للبنان كما تقول طهران وإسلام آباد، أو استثنائه استنادا إلى موقف واشنطن وتل أبيب، وبعد يوم دامٍ في لبنان أسفر عن مقتل 203 أشخاص وإصابة نحو 1000، بحسب وزير الصحة اللبناني.ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما سماها العمليات العسكرية في لبنان مستمرة، مشددا على أن وقف القتال مرهون بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: إعادة الأمن لسكان مستوطنات الشمال، تجريد حزب الله من سلاحه، والتوصل إلى اتفاق سلام.وميدانيا، أعلن حزب الله أنه يستهدف إسرائيل وتجمعات الاحتلال بدفعات صاروخية وقذائف ومسيّرات، متعهدا بمواصلة هجماته إلى أن يتوقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، في حين يتجدد دويّ صفارات الإنذار في مستوطنات عدة.الجزيرة