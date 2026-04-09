صفاقس: ايقاف امرأة انتحلت صفة محامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d7faf6632109.91484489_hoqjpgnlmkife.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 20:11
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 اليوم الخميس لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس بالاحتفاظ بامرأة من أجل شبهة انتحال صفة محامية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس كان تقدم بشكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 مفادها ان امرأة كانت تعمل كاتبة محامية، افتتحت مكتبا وسط مدينة صفاقس،على أساس انها تدير شركة استخلاص، غير أنه نسب اليها أنها قدمت نفسها لبعض المواطنين بانها محامية وتسلمت منهم مبالغ مالية متفاوتة.


وأذنت النيابة العمومية بتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس بمباشرة الأبحاث اللازمة حول الملف حيث تم سماع ممثل فرع صفاقس للمحامين وعدد من المتقاضين الذين سلموا اموالا الى المحامية المزعومة.
وبتقدم الأبحاث تولى أعوان الفرقة المتعهدة بالبحث، اليوم الخميس سماع المرأة منتحلة صفة محامية، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بالاحتفاظ بها على ذمة البحث واجراء المكافحات القانونية وانجاز التساخير اللازمة واحالتها على أنظارها لاحقا لتقرر في شأن الملف ما تراه مناسبا.
