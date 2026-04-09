نجاح عملية دقيقة وإنقاذ حياة شاب في جربة بعد تسخير مروحية تابعة للحرس الوطني لنقل فريق طبي من العاصمة

نجح فريق طبي مختص، أمس الأربعاء، في إجراء عملية دقيقة على مستوى الشريان الأبهر لشاب يبلغ من العمر 24 سنة، أصيل معتمدية بني خداش، وذلك داخل قاعة القسطرة بإحدى المصحات الخاصة بجزيرة جربة.وقد تكلّلت العملية بالنجاح، فيما وصفت الحالة الصحية للمريض بالمستقرة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن هذا التدخل العاجل جاء إثر حادث مرور خطير، استوجب تسخير مروحية تابعة للحرس الوطني لنقل فريق طبي من العاصمة، بقيادة الدكتور جلال الزيادي، وذلك في إطار تنسيق محكم بين القطاعين العمومي والخاص.واعتبرت وزارة الصحة أن نجاح هذا التدخل يعكس أولوية إنقاذ حياة المواطنين، مثمّنة جهود كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية، وأعوان الحرس الوطني، وكل من ساهم في إنجاح هذه العملية.