الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة
تنظم الادارة العامة للكتاب/ادارة الآداب، يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية، يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري، بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة بتونس العاصمة
ودعت الادارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" كافة الناشرين والمؤلفين والجمعيات الثقافية الراغبة في الحصول على دعم الورق والاشتراك في المجلات والدورية التونسية
والاجنبية المشاركة في اقتناء الكتاب التونسي لسنة 2026 الى مواكبة هذا اللقاء للاطلاع على كيفية استعمال هذه المنصة الرقمية
وأشارت، الى أنه تم احداث هذه المنصة الرقمية https://portail.mav-subventions.gov.tn يتم من خلالها ايداع مطالب وملفات المشاركة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327137