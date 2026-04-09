الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة

تنظم الادارة العامة للكتاب/ادارة الآداب، يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية، يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري، بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة بتونس العاصمةودعت الادارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" كافة الناشرين والمؤلفين والجمعيات الثقافية الراغبة في الحصول على دعم الورق والاشتراك في المجلات والدورية التونسيةوالاجنبية المشاركة في اقتناء الكتاب التونسي لسنة 2026 الى مواكبة هذا اللقاء للاطلاع على كيفية استعمال هذه المنصة الرقميةوأشارت، الى أنه تم احداث هذه المنصة الرقمية https://portail.mav-subventions.gov.tn يتم من خلالها ايداع مطالب وملفات المشاركة