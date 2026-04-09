سجال أمريكي إيراني بشأن الهدنة بعد يوم دام في لبنان

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 06:19
      
في اليوم الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل الجدل بين البلدين بشأن شمول الاتفاق لبنان كما تقول طهران، أو استثنائه استنادا إلى موقف واشنطن.

يأتي ذلك بعد يوم دام في لبنان أسفر عن أكثر من 1400 قتيل وجريح بفعل قصف إسرائيلي على مدن وبلدات لبنانية عدة.


فقد أعلن الدفاع المدني اللبناني ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، إلى 254 قتيلا و1165جريحًا.


وفي إيران، دوّت انفجارات بأصفهان، في حين فُعلت الدفاعات الجوية في المدينة ومدن أخرى، وفق ما أفادت وكالة مهر.

سياسيا، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيوفد فريقا تفاوضيا إلى باكستان بقيادة نائبه جيه دي فانس.
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

مقالات رأي >>