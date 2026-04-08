عراقجي يعلق على نقاط مهمة في اقتراح وقف إطلاق النار

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 05:55
      
علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فجر اليوم الأربعاء، على نقاط مهمة في اقتراح وقف إطلاق النار.

وقال عراقجي لصحيفة "نيوز نايشن": "إذا توقفت الهجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية".


وأضاف: "المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع إيلاء الاعتبار الواجب للقيود التقنية".


وأعلن ترامب فجر اليوم الأربعاء، تعليق عمليات القصف والهجوم ضد إيران لمدة أسبوعين.

وأكد أنه "ستكون هذه هدنة متبادلة من كلا الجانبين، ويكمن السبب وراء هذا الإجراء في أننا قد حققنا بالفعل كافة أهدافنا العسكرية وتجاوزناها، كما أننا قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحلال سلام طويل الأمد مع إيران، وإرساء السلام في
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
