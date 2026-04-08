تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن

تحتفي مؤسسات ثقافية وسينمائية في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر أفريل الجاري بالمخرج والناقد التونسي الراحل الطاهر شريعة 1927-2010، الأب الروحي للسينما التونسية ومؤسس أيام قرطاج السينمائية و وأحد أبرز رواد السينما الافريقية، وذلك من خلال برنامج تكريمي يمتد بين مدن نيويورك وبرينستون وواشنطن، ويشمل عروضا سينمائية ولقاءات فكرية بحضور المخرج التونسي محمد شلوف.

ويستضيف فضاء "ميتوغراف" في نيويورك تظاهرة "carte blanche" مخصصة لروح الطاهر شريعة، تتضمن عرض 13 فيلما طويلا وقصيرا لعدد من رواد السينما الإفريقية والعربية، إلى جانب معرض بعنوان "الطاهر شريعة: يوميات رائد إفريقي"، المفتوح للزوار منذ 3 أفريل. ومن المنتظر عرض الفيلم الوثائقي "الطاهر شريعة تحت ظلال الباوباب" (2014، 70 دقيقة) يوم 17 أفريل، وهو من إخراج محمد شلوف.


كما يعرض الفيلم يوم 16 أفريل بجامعة جامعة برينستون، ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الفرنسي ببرينستون، على أن ييتم تقديمه مجددا يوم 19 أفريل في فضاء Sankofa Video Books & Cafe بواشنطن، يتبعه نقاش مفتوح مع المخرج.


وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح محمد شلوف أن هذه المبادرة انطلقت من قاعة "متروغراف"، وهي من أبرز قاعات سينما الفن والتجريب، بهدف تكريم مؤسس أيام قرطاج السينمائية عبر برنامج يضم أعمال مخرجين دعمهم ورافق مسيرتهم، من بينهم عصمان صمبان وميد هوندو وسارة مالدورور وجبريل ديوب مامبيتي وعطيات الأبنودي ومحمد الأخضر حمينة.

وأضاف شلوف أن عرض واشنطن جاء بمبادرة من المخرج الإثيوبي هايلي غيريما، أحد المقربين من الطاهر شريعة، وذلك في إطار فضاء ثقافي يعنى بالتعبيرات الإفريقية.

ويُقام مهرجان الفيلم الفرنسي ببرينستون بالتعاون مع "فيلا البرتين" والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ويقدم برنامجا يضم 23 فيلما، تتخلله لقاءات وورشات وماستر كلاس وأنشطة تربوية موزعة على عدة فضاءات في المدينة.

ويستعرض فيلم "الطاهر شريعة تحت ظلال الباوباب" المسيرة الطويلة لهذا الرائد الذي أسس سنة 1966 أيام قرطاج السينمائية، أول مهرجان للسينما الإفريقية والعربية، مسلطا الضوء على "مجموعة الباوباب"، وهي دائرة من السينمائيين الذين ساهموا في بروز سينما إفريقية ملتزمة.

ويعد الطاهر شريعة من أبرز وجوه السينما الإفريقية ذات البعد الوحدوي، حيث ساهم أيضا في تأسيس المهرجان الافريقي للسينما والتلفزيون (FESPACO) سنة 1969، إلى جانب الاتحاد الإفريقي للسينمائيين، مما أسهم في بناء شبكة إفريقية للإنتاج والتوزيع السينمائي.
