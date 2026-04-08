زاخاروفا: نهج الهجوم العدواني غير المبرر على إيران مني بالهزيمة

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 09:11
      
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قائلة إن نهج الهجوم العدواني غير المبرر قد مني بالهزيمة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لإذاعة سبوتنيك: "جميع التصريحات التي أدلي بها بشأن ضرورة التصرف بشكل أكثر عدوانية، أو الهجوم بشكل أقوى، أو نشر المزيد على وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن "النصر" هذه المواقف باتت خارج نطاق الواقع، هذا النهج تعرض لهزيمة ساحقة، تماما كما حدث مع نهج الهجوم العدواني الأحادي وغير المستفز".


وأضافت أن رفض الجانب الروسي دعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز حال دون استخدام المجلس لأغراض غير نزيهة محتملة.


وأوضحت زاخاروفا أن الجانب الروسي عمل بنشاط على مشروع القرار المقدم من البحرين بشأن مضيق هرمز، مع استبعاد الفقرات غير المقبولة، وقدم مقترحاته وكان مستعدا لتقديم تسويات معقولة لضمان أن يكون النص مفيدا وغير ضار.

كما نوهت إلى أن نيبينزيا بعد التصويت أشار فورا إلى استعداد روسيا لتقديم مشروع بديل جاهز يحتوي على البنود الأساسية المهمة للنظر فيه من قبل مجلس الأمن.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز. وأشار المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن روسيا لا يمكنها دعم نص من شأنه أن يرسي سابقة خطيرة للقانون الدولي.
