ترمب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين وطهران تتحدث عن نصر عظيم

في اليوم الـ40 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، وأضاف أن وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.وقال ترمب لقد قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية مع إيران.ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية على إيران أثناء المفاوضات.وفي طهران أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني "تحقيق نصر عظيم وإجبار الولايات المتحدة على قبول المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط"، وأضاف المجلس أن الاتفاق "ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وعلى ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة".بدوره دعا رئيس وزراء باكستان الوفدين الأمريكي والإيراني للحضور إلى إسلام آباد يوم الجمعة المقبل لمواصلة المفاوضات.وجاء قرار ترمب بعد طلب باكستان من واشنطن تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، كما طالبت "الأشقاء" الإيرانيين بفتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية.