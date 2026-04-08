مكون من 10 نقاط.. ماذا يشمل مقترح إيران لإنهاء الحرب مع أميركا؟

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 05:57
      
فرانس 24 - كشفت إيران عن مقترح من 10 نقاط لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قالت إنها أرسلته إلى المفاوضين الأمريكيين عبر وسطاء في باكستان، ويتضمن بنودا اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساسا عمليا يمكن البناء عليه في المفاوضات.

واشترطت طهران، ضمن هذا المقترح، قبول برنامجها لتخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها، إلى جانب استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، وفق بيان صدر بالتزامن مع نشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تفاصيل النقاط.


وتضمنت البنود الرئيسية أيضا، انسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، ووقف الهجمات على إيران وحلفائها، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.



وطالبت إيران كذلك بصدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجعل أي اتفاق يتم التوصل إليه ملزما، إذ قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن اعتماد مثل هذا القرار سيجعل الاتفاقات "ملزمة بموجب القانون الدولي" وسيشكل "انتصارا دبلوماسيا مهما للأمة الإيرانية".

وشمل المقترح توسيع سيطرة إيران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم، والذي أُغلق أمام حركة الملاحة البحرية منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فيفري.

وجاء طرح هذه النقاط بعدما قدمت باكستان مقترحا في اللحظة الأخيرة لتجنب هجوم أمريكي واسع على إيران، عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "حضارة بكاملها ستموت الليلة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

من جهته أعلن ترامب موافقته على تعليق هجوم" مدمر" على إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلقت "من إيران مقترحا يتألف من 10 نقاط"، معتبرا أنه يشكل أساسا عمليا للتفاوض، ومضيفا أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين جرى الاتفاق عليها تقريبا.
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
