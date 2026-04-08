القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا

أفاد القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية لدى بيروت رضا شهيدية، يوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات أو أضرار ضمن أفراد الجالية التونسية بلبنان والبالغ عددهم قرابة الألفين.وأضاف، في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "ريحة البلاد" على الإذاعة الوطنية التونسية، نشرت على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، أن بعض أفراد الجالية اضطروا للنزوح عن مقار إقامتهم في المثلث الشيعي، مشيرا إلى أن بقية المناطق على غرار المدن والبلدات السنية والمسيحية والدرزية تعد آمنة والحياة تسير فيها بشكل طبيعي.وأوضح أن السفارة قامت بتفعيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية بشكل يومي، منذ انطلاق اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على مناطق التواجد الشيعي قبل 5 أسابيع، وتدخلت عند الحاجة وأصدرت بلاغات دورية تدعو إلى الحذر والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة.وبين القائم بالأعمال بالنيابة، أن أبرز الطلبات الواردة على السفارة تمثّلت بالأساس في تسهيل إجراءات العودة إلى تونس وبدرجة أقل الحصول على مساعدات مالية، مؤكدا أن السفارة تعمل بشكل مستمر خاصة لفائدة التونسيين المقيمين في المناطق المصنّفة خطرة، مثل الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي صور وصيدا، حيث تم تسجيل نحو 50 طلب مغادرة تمت الاستجابة لأغلبها.وذكّر في هذا السياق بأنه تم تنظيم 4 رحلات للغرض، الأولى يوم 15 مارس 2026 على متنها 14 مواطنا، تلتها رحلة ثانية يوم 18 مارس بنفس العدد، بالتنسيق مع سفارة تونس لدى عمّان، أما الرحلتان الثالثة يوم 31 مارس وعلى متنها 9 أفراد والرابعة يوم 6 أفريل 2026 وعلى متنها 11 تونسيا، فكانتا عبر مطار إسطنبول.وأشار إلى أن الدولة التونسية تتكفل بكامل تكاليف عودة مواطنيها وأن السفارة تتابع الأوضاع عن كثب وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الضرورة، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والتواصل المباشر مع السفارة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.