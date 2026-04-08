بروفيسور فنلندي: قبول ترامب بالشروط الإيرانية "استسلام شبه تام"

اتفاق أولي بعد أسابيع من التصعيد



أبرز بنود المقترح الإيراني



مفاوضات مرتقبة في إسلام آباد



اعتبر Tuomas Malinen، الأستاذ المشارك بجامعة جامعة هلسنكي، أن قبول الولايات المتحدة بالمقترح الإيراني لإنهاء الحرب يمثل "هزيمة نكراء" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتب مالينن في منشور على منصة "إكس" مرفقا ببنود الاتفاق:، في إشارة إلى طبيعة الشروط التي طرحتها إيران.وكانت طهران قد أعلنت فجر الأربعاء قبول واشنطن "مبدئيا" بمقترح إيراني من 10 نقاط لإنهاء الحرب، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لتنفيذ ضربات على البنية التحتية الإيرانية.ويأتي هذا التطور بعد أكثر من خمسة أسابيع من المواجهات العسكرية المفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهي مواجهات أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وتدمير واسع للبنى التحتية.وبحسب المعطيات المتداولة، يتضمن المقترح الإيراني جملة من النقاط الرئيسية، من بينها:ومن المنتظر أن تنطلق المفاوضات التفصيلية يوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية باكستان، في محاولة لتحويل الاتفاق المبدئي إلى تسوية شاملة تنهي النزاع القائم.