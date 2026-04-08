تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل

تتحول بعثة المنتخب التونسي للتايكواندو للأواسط والوسطيات اليوم الاربعاء الى العاصمة الاوزبكية طشقند للمشاركة في بطولة العالم المقررة من 12 إلى 17 أفريل الجاري بتركيبة تضم 13 رياضيا.

وأفادت الجامعة التونسية للتايكواندو أن وفد المنتخب يتألف تحت قيادة المدرب أيمن الورتاني من الرياضيين الآتي ذكرهم: ياسين النفزي (وزن أقل من 48 كلغ)، مالك المقراني (وزن أقل من 51 كلغ)، آدم الحسناوي (وزن أقل من 59 كلغ)، آدم الدجبي (وزن أقل من 63 كلغ)، عبد الرحمان بوذينة (وزن أقل من 68 كلغ)، أبرار الجوبالي (وزن أقل من 44 كلغ)، سارة السالمي (وزن أقل من 46 كلغ)، ياسمين الذوادي (وزن أقل من 52 كلغ)، ياسمين الهوامي (وزن أقل من 55 كلغ)، غفران الحطاب (وزن أقل من 59 كلغ)، استبرق ميراوي (وزن أقل من 63 كلغ)، سيرين بن سالم (وزن أقل من 68 كلغ)، إيلاف علية (وزن أكثر من 68 كلغ).
