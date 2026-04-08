المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بمصراتة من 2 إلى 5 ماي 2026

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 13:18
      
تفتح غرفة التجارة والصناعة لصفاقس المجال أمام المؤسسات التونسية الراغبة في العرض في إطار الجناح المشترك ضمن الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز AFRIBAT 2026، الذي سينعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 ماي 2026 بـمعرض مصراتة الدولي.

وسيجمع هذا الحدث الإقتصادي الفاعلين في قطاع البناء والتجهيز من أكثر من 30 دولة، وهو يوفر فضاءً لعرض المنتجات والخدمات، وتطوير شراكات إستراتيجية والإنفتاح على أسواق جديدة.


وسيشكل المعرض، الذي سشهد حضور أصحاب القرار والمهنيين ومسؤولي أهم مشاريع الإعمار والإسكان في ليبيا، فرصة للمؤسسات التونسية لتعزيز حضورها في السوق الليبية وعقد لقاءات أعمال نوعية وإبرام العقود والصفقات.


وتشهد ليبيا حالياً،وفق بلاغ صادر، أمس الثلاثاء، عن الغرفة، مشاريع إعمار وتنمية كبرى تشمل خاصة مشاريع إسكانية ومدن ذكية وبنية تحتية فضلا عن برامج لإنشاء طرق ومرافق عامة وإعادة إعمار المدن ومشاريع صناعية وتجهيزات كبرى.
