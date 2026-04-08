جلسة عمل بين سفيرة تونس بفنلندا والمؤسسة الفنلندية "إيلاب" للتعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية

نظمت سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيهة حجاجي، أمس الثلاثاء جلسة عمل مع الفريق المسؤول بالمؤسسة الفنلندية "إيلاب" المختصة في مجال جودة وسلامة المنتوجات الغذائية ومطابقتها لمتطلبات ومواصفات السوق الفنلندية، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرامية إلى التعريف بالمنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية وتسهيل نفاذها الى السوق الفنلندية،

ومثّلت هذه المناسبة ، وفق بلاغ نشر اليوم الأربعاء على المنصّة الإعلاميّة التابعة لوزارة الشؤون الخارجيّة، فرصة لاستعراض الإجراءات الإدارية والصحية والديوانية المتعلقة بعمليات التصدير والتوريد الغذائي بين تونس وفنلندا، والتأكيد على دورها في دفع نسق التبادل التجاري بين البلدين


و يعد هذا اللقاء فرصة ايضا ،للتاكيد على ضرورة مزيد التعريف بمتطلبات السوق الفنلندية من حيث المعايير والجودة، بما يتماشى مع ما توفره الشركات التونسية المصدرة للمنتوجات الفلاحية الغذائية ذات جودة عالية، على غرار زيت الزيتون والتمور والمواد الغذائية المعلبة.
