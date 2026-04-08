Babnet   Latest update 18:31 Tunis

تنشط بين قابس وجربة : متحيلة الجنوب " في فخ أمن خزندار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d67d75dc0196.08158032_ohnjkmlfiegpq.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 17:04
      
في عملية أمنية دقيقة اتسمت بالسرعة والاحترافية، نجحت إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بخزندار في وضع حد لهروب واحدة من أخطر العناصر النسائية المطلوبة للعدالة، والتي عُرفت بلقب "متحيلة الجنوب".

بعد تتبع دقيق لمعلومات استخباراتية، تمكن الأعوان من محاصرة المتهمة وإلقاء القبض عليها في جهة خزندار بالعاصمة، حيث كانت تتخذ من المنطقة مخبأً للإفلات من قبضت العدالة. وكشفت التحقيقات عن حيل ماكرة اعتمدتها المظنون فيها للتخفي، منها التنكر باستخدام "شعر مستعار" (باروكة) لتغيير ملامحها بالكامل و التنقل بهوية مزيفة ووثائق غير صحيحة لتضليل الدوريات الأمنية.


الموقوفة لم تكن مجرد هاربة عادية، بل هي محل عدة مناشير تفتيش وبطاقة جلب لفائدة:
فرقة الشرطة العدلية بـ جربة.

فرقة الشرطة العدلية بـ قابس.
وتورطت المعنية في سلسلة من عمليات السرقة والتحيل الممنهجة التي استهدفت مواطنين وتجاراً في ولايات الجنوب، قبل أن تقرر الفرار نحو العاصمة ظناً منها أنها ستضيع وسط الزحام.


باستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمظنون فيها لاستكمال الأبحاث اللازمة، في انتظار إحالتها على مصادر التفتيش بمدينتي جربة وقابس لمواجهة التهم المنسوبة إليها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327091

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
29°-15
23°-16
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>