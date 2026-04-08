تنشط بين قابس وجربة : متحيلة الجنوب " في فخ أمن خزندار

في عملية أمنية دقيقة اتسمت بالسرعة والاحترافية، نجحت إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بخزندار في وضع حد لهروب واحدة من أخطر العناصر النسائية المطلوبة للعدالة، والتي عُرفت بلقب "متحيلة الجنوب".بعد تتبع دقيق لمعلومات استخباراتية، تمكن الأعوان من محاصرة المتهمة وإلقاء القبض عليها في جهة خزندار بالعاصمة، حيث كانت تتخذ من المنطقة مخبأً للإفلات من قبضت العدالة. وكشفت التحقيقات عن حيل ماكرة اعتمدتها المظنون فيها للتخفي، منها التنكر باستخدام "شعر مستعار" (باروكة) لتغيير ملامحها بالكامل و التنقل بهوية مزيفة ووثائق غير صحيحة لتضليل الدوريات الأمنية.الموقوفة لم تكن مجرد هاربة عادية، بل هي محل عدة مناشير تفتيش وبطاقة جلب لفائدة:فرقة الشرطة العدلية بـ جربة.فرقة الشرطة العدلية بـ قابس.وتورطت المعنية في سلسلة من عمليات السرقة والتحيل الممنهجة التي استهدفت مواطنين وتجاراً في ولايات الجنوب، قبل أن تقرر الفرار نحو العاصمة ظناً منها أنها ستضيع وسط الزحام.باستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمظنون فيها لاستكمال الأبحاث اللازمة، في انتظار إحالتها على مصادر التفتيش بمدينتي جربة وقابس لمواجهة التهم المنسوبة إليها.