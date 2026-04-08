إيقاف مباراة النادي الصفاقسي والترجي في نصف نهائي الكرة الطائرة

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 18:31
      
تم ايقاف مباراة النادي الصفاقسي و الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور نصف النهائي لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي احتضنتها قاعة البجاوي بصفاقس بقرار من حكم اللقاء.
وشهدت المباراة اصابة مراقب الخط بمقذوف خلال الشوط الثاني للقاء وكانت النتيجة حينها 3-1 لصالح الترجي الرياضي الذي تقدم في الشوط الاول بنتيجة 25-16.
وكان الترجي الرياضي قد تقدم على النادي الصفاقسي 2-صفر في مجموع مباراتي الجولتين الاولى و الثانية بقاعة الزواوي بنتيجة 3-صفر.

وحجز النجم الساحلي تذكرة عبوره الى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة بعد فوزه في وقت لاحق من مساء اليوم الاربعاء على مولدية بوسالم بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-22 و 23-25 و 25-23 و 28-26 في مباراة الجولة الثالثة من منافسات سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة التي احتضنتها قاعة مساكن.
وتقدم النجم الساحلي على مولدية بوسالم بنتيجة 3-صفر في مجموع مباريات الدور نصف النهائي للبطولة حيث سبق له الفوز في لقائي الجولتين الاولى و الثانية بقاعة بوسالم بنتيجة 3-1 و 3-صفر.
وسيلاقي فريق جوهرة الساحل في الدور النهائي المتاهل من الترجي الرياضي او النادي الصفاقسي في مباراة الدور نصف النهائي الثاني .


الأربعاء 8 افريل  2026
الجولة الثالثة
في قاعة مساكن
النجم الساحلي -   مولدية بوسالم    3-1
في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس 
النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي  ايقاف المباراة بقرار من الحكم.

الجولة الاولى
الاربعاء 1 افريل 2026
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - النجم الساحلي      0 -3
قاعة الزواوي  
الترجي الرياضي  - النادي الصفاقسي   3- 0
 
الجولة الثانية
السبت 4 افريل 2026 :
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-النادي الصفاقسي  3 - 0
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - النجم الساحلي  1 - 3

ملاحظة /  يتأهل الى الدور النهائي كل فريق يحقق ثلاثة انتصارات في سلسلة نصف النهائي.
