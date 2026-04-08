حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي

نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة، مدعومة بتعزيزات من إقليم الأمن الوطني بأريانة ووحدات أخرى، حملة أمنية شاملة بمحيط السوق البلدي بأريانة، أسفرت عن نتائج هامة في إطار التصدي للتجارة الموازية وتنظيم الفضاءات التجارية.وأسفرت الحملة عن حجز حوالي، قدرت قيمتها الجملية بنحو، وذلك في إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للممارسات غير القانونية.كما تم خلال نفس العملية حجز حمولةمحملة بالملابس المستعملة "فريب" بسوق الملابس بأريانة، إضافة إلى إزالة عدة نقاط انتصاب عشوائي لبيع هذه السلع.وقد لاقت هذه الحملة استحسان المواطنين ورواد الأسواق، خاصة في ظل الانتشار الأمني المكثف الذي رافق العملية، وما وفره من تنظيم وتحسين لظروف التبضع داخل الفضاءات التجارية.