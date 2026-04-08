Babnet   Latest update 21:26 Tunis

حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e5f8d5586303.60561256_qjghpomfikenl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة، مدعومة بتعزيزات من إقليم الأمن الوطني بأريانة ووحدات أخرى، حملة أمنية شاملة بمحيط السوق البلدي بأريانة، أسفرت عن نتائج هامة في إطار التصدي للتجارة الموازية وتنظيم الفضاءات التجارية.



وأسفرت الحملة عن حجز حوالي 7 أطنان من الخضر والغلال، قدرت قيمتها الجملية بنحو 30 ألف دينار، وذلك في إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للممارسات غير القانونية.

كما تم خلال نفس العملية حجز حمولة 3 شاحنات من الحجم الكبير محملة بالملابس المستعملة "فريب" بسوق الملابس بأريانة، إضافة إلى إزالة عدة نقاط انتصاب عشوائي لبيع هذه السلع.


وقد لاقت هذه الحملة استحسان المواطنين ورواد الأسواق، خاصة في ظل الانتشار الأمني المكثف الذي رافق العملية، وما وفره من تنظيم وتحسين لظروف التبضع داخل الفضاءات التجارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327107

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet27°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
30°-15
24°-15
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>