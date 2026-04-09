سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 10:52
      
تمكن أعوان فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بسيدي البشير من إلقاء القبض على أب في العقد الثالث من العمر، إثر ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعمد إلى تعنيف ابنه الرضيع باستعمال عصا.
وأظهر المقطع المتداول قيام المعني بالأمر بضرب الطفل، ما تسبب له في أضرار جسدية، وهو ما استوجب تدخلا أمنيا عاجلا بعد رصد الواقعة.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالمشتبه به وفتح محضر بحث في شأنه، تمهيدا لإحالته على أنظار القضاء لمقاضاته من أجل التهم المنسوبة إليه.
