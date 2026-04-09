منوبة: حجز 800 كلغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 09:17
      
حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة بالتنسيق مع فرقة الحرس البلدي بطبربة، اليوم الأربعاء، 800 كلغ سميد (40 كيس سعة 20 كلغ الكيس الواحد) في محل لصنع الخبز التقليدي بمعتمدية الجديدة، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة صحفية "وات".

وتأتي هذه العمليّة في إطار مواصلة التصدي لمختلف مظاهر الانحراف بالمواد المدعمة وعدم استعمالها في الأغراض المخصصة لها، وذلك بعد أن تبيّن أن صاحب المحل قد تزود بكميّة السميد المحجوزة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.


هذا وتم رفع المحجوز، وإعادة بيعه بمسالك توزيع المواد المدعمة بالجملة على أن يقع في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات إيداع قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة، والتحرير على صاحب البضاعة من أجل إخلاله بتراتيب الدعم بالاتجار في مادة مدعمة خلافا للتراتيب المعمول بها.
