Babnet   Latest update 21:26 Tunis

واشنطن تعلن إرسال فريق تفاوضي إلى إسلام آباد بقيادة فانس لاستئناف المفاوضات مع إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d6b85317c107.04335286_ehpmonifjklgq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 21:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن فريق المفاوضين الأمريكي سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بشأن إيران يوم الجمعة.

وقالت ليفيت للصحفيين: "يمكنني أن أعلن أن الرئيس سيرسل فريقه التفاوضي بقيادة نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، والمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف، والسيد (جاريد) كوشنر إلى إسلام آباد للمفاوضات في نهاية هذا الأسبوع. حيث ستعقد الجولة الأولى من هذه المفاوضات صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، ونحن نتطلع إلى هذه الاجتماعات الشخصية".


يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.


وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في وقت سابق، نقلا عن مصدرين في باكستان، أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيصلان إلى إسلام آباد يوم الخميس، على أن تعقد يوم الجمعة مفاوضات بين الجانبين، في محاولة لترسيخ الهدنة ومعالجة القضايا العالقة.

وبعد دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، خرقته تل أبيب بغارات دموية استهدفت العاصمة بيروت وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مما يضع الجهود الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327112

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet27°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
30°-15
24°-15
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>