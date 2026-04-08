واشنطن تعلن إرسال فريق تفاوضي إلى إسلام آباد بقيادة فانس لاستئناف المفاوضات مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن فريق المفاوضين الأمريكي سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بشأن إيران يوم الجمعة.وقالت ليفيت للصحفيين: "يمكنني أن أعلن أن الرئيس سيرسل فريقه التفاوضي بقيادة نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، والمبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف، والسيد (جاريد) كوشنر إلى إسلام آباد للمفاوضات في نهاية هذا الأسبوع. حيث ستعقد الجولة الأولى من هذه المفاوضات صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، ونحن نتطلع إلى هذه الاجتماعات الشخصية".يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلاه إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في وقت سابق، نقلا عن مصدرين في باكستان، أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيصلان إلى إسلام آباد يوم الخميس، على أن تعقد يوم الجمعة مفاوضات بين الجانبين، في محاولة لترسيخ الهدنة ومعالجة القضايا العالقة.وبعد دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، خرقته تل أبيب بغارات دموية استهدفت العاصمة بيروت وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مما يضع الجهود الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي.