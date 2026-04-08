Babnet   Latest update 23:18 Tunis

توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/613785fbaf8571.43159055_fehkmoqinjlpg.jpg>
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 23:12
      
 تنطلق، اليوم الأربعاء، من مدينة نفطة بولاية توزر، سلسلة أنشطة تحسيسية تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، وذلك بمشاركة مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال وعدد من مؤسسات الطفولة، وفق رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالمندوبية هشام قدور.

وأوضح قدور، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم  تركيز خيمة بالسوق الأسبوعية بمدينة نفطة لتوعية وتحسيس الأولياء حول علامات طيف التوحد والتعريف به، موضحا أن العالم اختار 2 أفريل للتعريف بهذا الاضطراب وخصص كامل الشهر للتحسيس والتوعية به، لذلك سيتم التوجه بشكل مباشر إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين لمزيد التعريف بعلامات الاضطراب وكيفية التعامل مع طفل طيف التوحد.

وأضاف أن خيمة مماثله ستقام يوم السبت القادم في فترة ما بعد الظهر بالسوق الأسبوعية بمدينة توزر، من أجل إيصال صوت طفل التوحد والمساهمة في اخراجه إلى النور والعمل على إدماجه، وفق تعبيره.
ويتضمن البرنامج المتواصل على امتداد كامل شهر أفريل الجاري، تنظيم دورة تكوينية للإطارات في مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة حول كيفية التعامل مع طيف التوحد، والتعريف ببرامج الوزارة المتعلّقة بالتكفل بأطفال طيف التوحد، وتوفير مرافق مختص، وأخصائي تقويم النطق، بتخصيص 100 دينار عن كل طفل شهريا.
كما تنفذ المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن برنامجا مشتركا مع جمعية "تحدي لرعاية أطفال التوحد بتوزر" في شكل دورة تدريبية وحلقة نقاش لإطارات التربية المختصة بالجمعية باعتبارها الجمعية الوحيدة الناشطة في مجال رعاية أطفال التوحّد بالجهة، فضلا عن أنشطة موازية في مختلف مؤسسات الطفولة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327100

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 09 أفريل 2026 | 21 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:20
18:50
15:58
12:28
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet26°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
28°-14
30°-15
24°-15
18°-12
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>