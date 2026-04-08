توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد

تنطلق، اليوم الأربعاء، من مدينة نفطة بولاية توزر، سلسلة أنشطة تحسيسية تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، وذلك بمشاركة مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال وعدد من مؤسسات الطفولة، وفق رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالمندوبية هشام قدور.وأوضح قدور، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم تركيز خيمة بالسوق الأسبوعية بمدينة نفطة لتوعية وتحسيس الأولياء حول علامات طيف التوحد والتعريف به، موضحا أن العالم اختار 2 أفريل للتعريف بهذا الاضطراب وخصص كامل الشهر للتحسيس والتوعية به، لذلك سيتم التوجه بشكل مباشر إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين لمزيد التعريف بعلامات الاضطراب وكيفية التعامل مع طفل طيف التوحد.وأضاف أن خيمة مماثله ستقام يوم السبت القادم في فترة ما بعد الظهر بالسوق الأسبوعية بمدينة توزر، من أجل إيصال صوت طفل التوحد والمساهمة في اخراجه إلى النور والعمل على إدماجه، وفق تعبيره.ويتضمن البرنامج المتواصل على امتداد كامل شهر أفريل الجاري، تنظيم دورة تكوينية للإطارات في مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة حول كيفية التعامل مع طيف التوحد، والتعريف ببرامج الوزارة المتعلّقة بالتكفل بأطفال طيف التوحد، وتوفير مرافق مختص، وأخصائي تقويم النطق، بتخصيص 100 دينار عن كل طفل شهريا.كما تنفذ المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن برنامجا مشتركا مع جمعية "تحدي لرعاية أطفال التوحد بتوزر" في شكل دورة تدريبية وحلقة نقاش لإطارات التربية المختصة بالجمعية باعتبارها الجمعية الوحيدة الناشطة في مجال رعاية أطفال التوحّد بالجهة، فضلا عن أنشطة موازية في مختلف مؤسسات الطفولة.