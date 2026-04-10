الكاف ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية (موتسيبي)

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، مساء الخميس في سلا بالمغرب أن "الكاف" ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الأفريقية.وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحفي عقده بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة "لدى الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم إرادة والتزام عميقان بالعمل مع جميع أعضائها لتطوير كرة القدم والنهوض بها في أفريقيا".وفي معرض حديثه عن التقدم الكبير الذي أحرزته كرة القدم الأفريقية، أبرز موتسيبي التحسن المسجل في الوضع المالي للكاف بفضل جهود جميع الاتحادات الأعضاء.وفي معرض حديثه عن كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها سنة 2027، أكد أن "الكاف" ستعمل مع الدول المضيفة الثلاث، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، من أجل تنظيم أمثل لهذه البطولة والترويج لكرة القدم الأفريقية.وعلى صعيد آخر، أبرز موتسيبي أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قامت بعمل جيد في مجال التحكيم من خلال إقامة شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطوير مهارات الحكام الأفارقة وجعلهم يرتقون الى المستوى العالمي مضيفا أن هناك توجه لتجويد القوانين بهدف مواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم الافريقية.