Babnet   Latest update 09:06 Tunis

ارتفاع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال عامين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d8afb9051ba9.58500948_nhioflgjmpkqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 09:06 قراءة: 0 د, 34 ث
      
صعد معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال مارس إلى 2.7% مقارنة بـ1.9% في فيفري مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية 2024.

وجاء ذلك بحسب بيانات نهائية صدرت عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" اليوم الجمعة، وجاءت هذه القراءة متوافقة مع التقديرات الأولية التي أعلنت في وقت سابق.


ويأتي تسارع التضخم في ألمانيا في ظل استمرار الضغوط على الأسعار في أكبر اقتصاد أوروبي، رغم محاولات البنك المركزي الأوروبي كبح التضخم عبر سياسة نقدية متشددة خلال الفترة الماضية.


وخلال عام 2023 وبداية 2024، شهدت معدلات التضخم تراجعا تدريجيا بعد موجة ارتفاعات حادة مرتبطة بأزمة الطاقة وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، إلا أن الأسعار لا تزال تتأثر بعوامل مثل تكاليف الخدمات والأجور، إضافة إلى تقلبات أسعار الغذاء والطاقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327176

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
29°-15
26°-14
23°-14
18°-13
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>