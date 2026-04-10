ارتفاع التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال عامين

وجاء ذلك بحسب بيانات نهائية صدرت عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" اليوم الجمعة، وجاءت هذه القراءة متوافقة مع التقديرات الأولية التي أعلنت في وقت سابق.ويأتي تسارع التضخم في ألمانيا في ظل استمرار الضغوط على الأسعار في أكبر اقتصاد أوروبي، رغم محاولات البنك المركزي الأوروبي كبح التضخم عبر سياسة نقدية متشددة خلال الفترة الماضية.وخلال عام 2023 وبداية 2024، شهدت معدلات التضخم تراجعا تدريجيا بعد موجة ارتفاعات حادة مرتبطة بأزمة الطاقة وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، إلا أن الأسعار لا تزال تتأثر بعوامل مثل تكاليف الخدمات والأجور، إضافة إلى تقلبات أسعار الغذاء والطاقة.