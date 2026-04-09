اعتراف غامض من ترامب حول "الفهم فقط تحت الضغط"

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 18:32
      
تحدث الرئيس الأمريكي في منشور غامض بعض الشيء عن أن لا أحد قادر على الفهم إلا عندما يكون تحت الضغط بمن فيهم حلف الناتو والأمريكيون أنفسهم.

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" مستغربا: "لم يفهم أي من هؤلاء، بمن فيهم نحن أنفسنا، وحتى حلف الناتو، المخيب للآمال جدا، شيئا إلا عندما يفرض عليهم الضغط الفهم!!".


وفي منشور سابق له، كتب ترامب على نفس المنصة: "لم يكن الناتو موجودا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مرة أخرى. تذكروا غرينلاند، تلك القطعة الكبيرة من الجليد السيئة الإدارة".


وذلك في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران ورفض أعضاء حلف "الناتو" تلبية مناشدات ترامب لهم من أجل الوصول إلى منطقة الخليج والمساعدة على فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن. ووصلت الأمور إلى حد تهديد ترامب لحلفائه مرارا بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا أو حتى الانسحاب من الناتو إذا لم يساهموا في هذا الأمر.

كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن واشنطن طلبت من الأوروبيين تقديم خطط واضحة لضمان الملاحة عبر مضيق هرمز في غضون أيام.
