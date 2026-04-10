“أرتميس 2” تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء

يواجه رواد الفضاء الأربعة في مهمة “أرتميس 2” التحدي الرئيسي الأخير لمهمتهم لدى عودتهم إلى الأرض، بعد أن أصبحوا أول البشر منذ أكثر من 50 عاما يحلقون حول القمر.وقال رائد الفضاء الأمريكي فيكتور جلوفر لدى سؤاله عن شعوره بشأن العودة خلال مؤتمر صحافي من الكبسولة أوريون: “كنت بالفعل أفكر بشأن الدخول منذ 3 أفريل، 2023، عندما تم تكليفنا بتلك المهمة”.ووصف ذلك بأنه “ركوب كرة نارية عبر الغلاف الجوي”.وفي مناورة معقدة، من المقرر أن يهبط الطاقم-المكون من جلوفر وزميليه رواد الفضاء الأمريكيين كريستينا كوتش وريد وايزمان بالإضافة إلى الكندي جيريمي هانسن-في المحيط الهادئ، بالقرب من سان دييجو حوالي الساعة الخامسة و7 دقائق اليوم الجمعة (07:00 بتوقيت غرينتش غدا السبت).وفي بعض الأحيان، من المتوقع أن تصل سرعة كبسولتهم إلى 38 ألفا و400 كيلومتر في الساعة، مما يعرض رواد الفضاء إلى إجهاد بدني شديد.وكان رواد الفضاء في مهمة “أرتميس 2” قد وجهوا كبسولتهم نحو الأرض مساء الاثنين الماضي، بعد أن خرجوا من خلف القمر، عقب مشاهدة مناظر للجانب البعيد للقمر لم يشهدها البشر من قبل، وتحقيق رقم قياسي جديد من حيث المسافة التي قطعها الإنسان.وقد كانت رحلة التحليق التي استمرت سبع ساعات أبرز لحظة في أول عودة لوكالة “ناسا” إلى القمر منذ عصر أبولو، بمشاركة ثلاثة أمريكيين وكندي واحد، في خطوة نحو هبوط البشر على القطب الجنوبي للقمر خلال عامين فقط.وجاءت هذه الإنجازات لتمنح مهمة “أرتميس 2” أولى مكافآتها وحقها في التفاخر.