Babnet   Latest update 10:58 Tunis

“أرتميس 2” تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d8c65ed80445.78728875_hmgkqojilfenp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 10:32 قراءة: 1 د, 9 ث
      
يواجه رواد الفضاء الأربعة في مهمة “أرتميس 2” التحدي الرئيسي الأخير لمهمتهم لدى عودتهم إلى الأرض، بعد أن أصبحوا أول البشر منذ أكثر من 50 عاما يحلقون حول القمر.

وقال رائد الفضاء الأمريكي فيكتور جلوفر لدى سؤاله عن شعوره بشأن العودة خلال مؤتمر صحافي من الكبسولة أوريون: “كنت بالفعل أفكر بشأن الدخول منذ 3 أفريل، 2023، عندما تم تكليفنا بتلك المهمة”.


ووصف ذلك بأنه “ركوب كرة نارية عبر الغلاف الجوي”.


وفي مناورة معقدة، من المقرر أن يهبط الطاقم-المكون من جلوفر وزميليه رواد الفضاء الأمريكيين كريستينا كوتش وريد وايزمان بالإضافة إلى الكندي جيريمي هانسن-في المحيط الهادئ، بالقرب من سان دييجو حوالي الساعة الخامسة و7 دقائق اليوم الجمعة (07:00 بتوقيت غرينتش غدا السبت).

وفي بعض الأحيان، من المتوقع أن تصل سرعة كبسولتهم إلى 38 ألفا و400 كيلومتر في الساعة، مما يعرض رواد الفضاء إلى إجهاد بدني شديد.

وكان رواد الفضاء في مهمة “أرتميس 2” قد وجهوا كبسولتهم نحو الأرض مساء الاثنين الماضي، بعد أن خرجوا من خلف القمر، عقب مشاهدة مناظر للجانب البعيد للقمر لم يشهدها البشر من قبل، وتحقيق رقم قياسي جديد من حيث المسافة التي قطعها الإنسان.

وقد كانت رحلة التحليق التي استمرت سبع ساعات أبرز لحظة في أول عودة لوكالة “ناسا” إلى القمر منذ عصر أبولو، بمشاركة ثلاثة أمريكيين وكندي واحد، في خطوة نحو هبوط البشر على القطب الجنوبي للقمر خلال عامين فقط.

وجاءت هذه الإنجازات لتمنح مهمة “أرتميس 2” أولى مكافآتها وحقها في التفاخر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327181

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
26°-14
23°-14
18°-13
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>