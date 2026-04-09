روته: كل دولة في الناتو تقيّم ما يمكنها فعله لفتح مضيق هرمز

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 21:06
      
قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روتيه، إن كل دولة في الناتو تقيم حاليا ما يمكنها فعله لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وقال روته: "هذا يعني أن معايير المهمة تناقش حاليا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة: ماذا ومتى وكيف. الأمر يتعلق بالدعم العملي. على سبيل المثال، بلدي (هولندا) - وقد أُعلن عن ذلك أمس - سيرسل كاسحات ألغام وفرقاطات بالإضافة إلى تقنيات رادارية. كل دولة تقيم الآن ما يمكنها فعله بالضبط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا".


كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ليلة 8 أفريل عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاحقا بفتح مضيق هرمز.


وسبق أن وقعت 38 دولة على الإعلان الذي اقترحته بريطانيا بشأن الاستعداد للمساهمة في فتح مضيق هرمز، ولا يزال عددها في ازدياد. وكان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان قد وقع في البداية على الوثيقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكه في قدرة الناتو على تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة، متهما الحلف بـ"سوء المعاملة" وعدم الفعالية في حال ظهور تهديد عالمي. كما صرح بأنه يفكر جديا في انسحاب الولايات المتحدة من الناتو بعد رفض الحلف المساعدة في عملية ضد إيران.
