مصر تعلن عن تحرك عاجل بسبب مناوشات مصرية خليجية على منصات التواصل

وقال رشوان خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء الخميس، أن مصر ستتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس وزراء الإعلام العرب فور الانتهاء من المفاوضات؛ لبحث خطة عربية تتعلق بمواجهة إعلامية عربية لأية أزمة تمر بها دولة عربية.كما أوضح أن مصر ستطلب وضع ميثاق شرف إعلامي عربي لمنع الإساءة لدولة عربية، ويطبق في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد "حديث غير لائق في حق أشقائنا وكذلك بعض الأصوات غير الموفقة من بين الأشقاء".وكانت الحكومة المصرية قد سبق وحذرت من "محاولات إشعال فتنة" على منصات التواصل الاجتماعي بسبب الموقف من الحرب في المنطقة.وكان قال رشوان في مارس الماضي، إن "من هم وراء هذه الأزمة يرغبون في تفجير هذه الأمة من داخلها"، مشيرا إلى "محاولات مقصودة لتفجير علاقات جناحي الأمة -مصر ودول الخليج- وتفجير المنطقة".وشددت مصر في بياناتها المختلفة على رفضها لأي "اعتداء" على دول الخليج، مؤكدة أنه "لا توجد أية مبررات للاعتداء عليها"، وأن أمن دول الخليج جزء من الأمن القومي العربي والمصري.