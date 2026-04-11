المهدية : جلسة عامة لاستنفار جهود المتدخلين استعدادا للموسم الصيفي والسياحي

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 07:40
      
أشرف والي المهدية أنيس العذاري، الجمعة، على جلسة عامة ضمت إطارات جهوية، ونظرت في الاستعدادات الجهوية للموسم الصيفي والسياحي.
وحضر الجلسة مسؤولون عن الإدارت الجهوية للتجارة والصحة وحماية الشريط الساحلي علاوة على البلدية والثقافة والحماية المدنية والإطارات الأمنية.


واستعرضت الجلسة تقارير مفصلة عن تدخلات كل هذه الأطراف خلال الفترة المنقضية إلى جانب البرامج المزمع تنفيذها مستقبلا.
وشدد والي المهدية، بالمناسبة، على ضرورة استنفار الجهود لتأمين أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وعلى رأسها النظافة والعناية بالبيئة والقضاء على النقاط السوداء.
وبين أن الجهود ستتركز، أيضا، على تكثيف التواجد الأمني بمحيط المؤسسات السياحية والمواقع الأثرية مع تطوير منظومات التأمين الذاتي للوحدات الفندقية.

وأكد العذاري، أهمية تأمين الشواطئ وحماية المصطافين والتصدي لظاهرة الحراسة العشوائية للمآوي مع توفير العدد الكافي من السباحين المنقذين.
ولفت، في ذات الصدد، أن العمل سيتضاعف في مجال مقاومة الحشرات وتنظيم حملات نظافة دورية تشمل حواشي الطرقات المرقمة.
وأشار إلى ضرورة ضمان التزويد المنتظم بالمواد الاستهلاكية وتكثيف حملات المراقبة المشتركة للحد من الانتصاب الفوضوي والاحتكار.
وكانت جلسة عمل، انتظمت يوم 30 مارس بمقر الولاية، وخصصت للمكلفين بتسيير البلديات، انطلقت بعدها مباشرة حملات واسعة للنظافة بمرجع نظر مختلف البلديات المعنية.
