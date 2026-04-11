منوبة: حجز طنيّن من البطاطا في حملة مراقبة على الطرقات بالبطان

قام   مساء يوم الجمعة فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة بالاشتراك مع أعوان فرقة الحرس البلدي بطبربة بحجز كمية   2 طن من  البطاطا المعدة للاستهلاك، وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة .

يأتي ذلك وفق المصادر ذاته ، في إطار عملية مراقبة على الطرقات ضبط فيها أعوان الفريق على مستوى منطقة البطان بمنوبة وسيلة نقل محملة بالكمية المذكورة دون أن يستظهر صاحبها بما يفيد شرعية مسكها ونقلها.


ويجري العمل على تأمين المحجوز المذكور بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة على أن يقع في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات تضمين قيمته المالية بالخزينة العامة والتحرير على صاحب البضاعة من أجل ما نسب له.


وتندرج حملة المراقبة في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لتكريس شفافية المعاملات والتصدي  للمضاربة في قطاع الخضر، والتركيز على الطرقات والتي شهدت خلال شهر مارس 2026 وفق معطيات الإدارة الجهوية ،تنفيذ حملات مراقبة مشتركة  على مستوى جميع المفترقات المتواجدة بولاية منوبة  مكنت من مراقبة 90 وسلة نقل ، وتسجيل 12 مخالفة اقتصادية تعلقت أهمها بعدم مسك سندات النقل والبيع بالجملة دون تسليم فواتير بيع.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
