عصابة ملثمين يسطون على فضاء تجاري بالمحمدية باستعمال أسلحة بيضاء

تعهد أعوان احدى فرق الحرس الوطني بالبحث في ملابسات تعرض فضاء تجاري معروف بجهة المحمدية من ولاية بن عروس الى عملية سطو من طرف عصابة من عدة أنفار ملثمين ومسلحين بأسلحة بيضاء.وتفيد المعطيات الأولية المتوفرة بأنه وبعد الساعة السابعة من مساء أمس السبت فوجئ المتواجدون من حرفاء وعاملين بفضاء تجاري معروف بالمحمدية باقتحامه من طرف أشخاص ملثمين وحاملين أسلحة بيضاء بطريقة أدخلت الرعب في الحاضرين وعمدوا الى السطو على الفضاء التجاري بالاستيلاء على أموال وأغراض أخرى مختلفة بعد تهديد العاملين به قبل الهروب من المكان.وتعكف الفرق الأمنية المتعهدة بالموضوع على تكثيف التحريات حول عناصر العصابة الخطيرة لتحديد هوياتهم قبل القاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.