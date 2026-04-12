بعد حادثة بسنت سليمان المأساوية .. وزارة الصحة المصرية تصدر بيانًا للرأي العام
أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانًا رسميًا على خلفية واقعة مأساوية شهدتها مدينة الإسكندرية، إثر إقدام شابة على إنهاء حياتها من الطابق الثالث عشر أثناء بث مباشر، في حادثة أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية ضمن أولويات الدولة، مشددة على أن الحفاظ على الإنسان يشمل السلامة الجسدية والنفسية والعاطفية، وأن هذا الملف يحظى باهتمام متزايد ضمن منظومة الصحة العامة.
وأوضحت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تواصل توفير خدمات وقائية وعلاجية متخصصة، تقوم على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.
وشددت الوزارة على أن الأفكار الانتحارية قابلة للعلاج عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 16328 أو التوجه إلى أقرب مركز مختص.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى التحلي بـالمسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر محتوى قد ينتهك الخصوصية أو يفاقم الأزمات.
تأكيد على حق العلاجوأكدت أن خدمات الصحة النفسية متاحة للجميع دون تمييز، مع مواصلة تطوير هذه المنظومة، باعتبارها حقًا أساسيًا ودعامة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا.
خلفية الحادثةويأتي هذا البيان عقب حادثة وفاة الشابة بسنت سليمان في منطقة سموحة، والتي خلفت تفاعلاً واسعًا، خاصة لوقوعها خلال بث مباشر، في وقت تكثف فيه مصر جهودها للحد من وصمة الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكدت الوزارة أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية ضمن أولويات الدولة، مشددة على أن الحفاظ على الإنسان يشمل السلامة الجسدية والنفسية والعاطفية، وأن هذا الملف يحظى باهتمام متزايد ضمن منظومة الصحة العامة.
وأوضحت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تواصل توفير خدمات وقائية وعلاجية متخصصة، تقوم على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.
وشددت الوزارة على أن الأفكار الانتحارية قابلة للعلاج عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 16328 أو التوجه إلى أقرب مركز مختص.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى التحلي بـالمسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر محتوى قد ينتهك الخصوصية أو يفاقم الأزمات.
