Babnet   Latest update 20:19 Tunis

بعد حادثة بسنت سليمان المأساوية .. وزارة الصحة المصرية تصدر بيانًا للرأي العام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dbf15f92c760.18883775_jlihfomkqnpge.jpg>
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 20:19
      
أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانًا رسميًا على خلفية واقعة مأساوية شهدتها مدينة الإسكندرية، إثر إقدام شابة على إنهاء حياتها من الطابق الثالث عشر أثناء بث مباشر، في حادثة أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.




وأكدت الوزارة أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية ضمن أولويات الدولة، مشددة على أن الحفاظ على الإنسان يشمل السلامة الجسدية والنفسية والعاطفية، وأن هذا الملف يحظى باهتمام متزايد ضمن منظومة الصحة العامة.



وأوضحت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تواصل توفير خدمات وقائية وعلاجية متخصصة، تقوم على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.


وشددت الوزارة على أن الأفكار الانتحارية قابلة للعلاج عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 16328 أو التوجه إلى أقرب مركز مختص.



ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى التحلي بـالمسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر محتوى قد ينتهك الخصوصية أو يفاقم الأزمات.

تأكيد على حق العلاج

وأكدت أن خدمات الصحة النفسية متاحة للجميع دون تمييز، مع مواصلة تطوير هذه المنظومة، باعتبارها حقًا أساسيًا ودعامة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

خلفية الحادثة

ويأتي هذا البيان عقب حادثة وفاة الشابة بسنت سليمان في منطقة سموحة، والتي خلفت تفاعلاً واسعًا، خاصة لوقوعها خلال بث مباشر، في وقت تكثف فيه مصر جهودها للحد من وصمة الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327332

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:53
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
24°-14
20°-12
19°-13
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1