بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة سيدات - اتحاد قرطاج في المجموعة الثالثة

وضعت القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات لبطولة افريقيا للاندية البطلة للكرة الطائرة للسيدات التي سحبت اليوم الاحد بالقاهرة اتحاد قرطاج في المجموعة الثالثة الى جانب قوات كمبالا الأوغندي والنسور الكونغولي والجمارك النيجيري والامن العام الكيني

وتقام البطولة التي يستضيفها الاهلي المصري من 11 الى 24 افريل بمشاركة 18 فريقا.