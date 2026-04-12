فنانون وطلبة يلتقون في تظاهرة دولية للفسيفساء بالمركب الجامعي بمنوبة

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 23:10
      
تنظم الدورة الأولى للمهرجان الدولي الجامعي للفسيفساء، من 13 إلى 20 أفريل 2026، ببادرة من المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمنوبة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.

ويجمع المهرجان، المزمع تنظيمه بالمركب الجامعي بمنوبة وفضاءات المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالجهة، فنانين مختصين في فن الفسيفساء من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، حيث يلتقون بطلبة الجامعات في إطار تبادل الخبرات واكتساب مهارات وتقنيات إنجاز اللوحات الفسيفسائية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التطبيقية تمتد على ستة أيام، تُخصّص لإنجاز جدارية فسيفسائية كبرى عند المدخل الرئيسي لمؤسسات الخدمات الجامعية بمنوبة.

وينطلق المهرجان غدا الاثنين 13 أفريل باستقبال المشاركين يليه الافتتاح الرسمي وتقديم الفنانين وانطلاق الورشات. وتتواصل الأنشطة على امتداد الأيام الموالية من 14 إلى 17 أفريل 2026، حيث تتوزع الفقرات بين ورشات تطبيقية في فن الفسيفساء وكذلك أنشطة ثقافية أخرى متنوعة من بينها زيارات ميدانية وجولات بمدينة تونس فضلا عن محاضرات وعروض فنية.

ويخصص يوم 18 أفريل 2026 لاستكمال إنجاز الجدارية وزيارة معرض اللوحات الفسيفسائية. كما يتضمن البرنامج كلمات رسمية وعرضا فنيا توثيقيا قبل أن يُختتم المهرجان بتكريم المشاركين.

ويسعى المنظمون من خلبال هذه التظاهرة إلى دعم الإبداع الفني في الوسط الجامعي وتعزيز التبادل الثقافي بين الطلبة والفنانين، فضلا عن تثمين فن الفسيفساء باعتباره مكوّنا من مكوّنات التراث الفني.

