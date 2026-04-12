رئيس أركان الجيش الأوغندي يثير الجدل بتصريحات حول إسرائيل وتركيا
أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا عن استعداده لتعبئة 100 ألف جندي لدعم إسرائيل، في تصريحات أثارت جدلا واسعا، تزامنا مع توجيهه انتقادات حادة إلى تركيا ومطالبته لها بدفع مبلغ مالي كبير.
وأكد كاينيروغابا، في منشورات عبر منصة "إكس"، استعداده لنشر قوات أوغندية في إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بدوافع وصفها بـالدينية، حيث اعتبر إسرائيل "الأراضي المقدسة".
وفي المقابل، صعّد المسؤول العسكري لهجته تجاه تركيا، مطالبا بدفع مليار دولار كشرط مسبق لبدء أي حوار، ومهددا بـقطع العلاقات الدبلوماسية خلال 30 يوما في حال عدم الاستجابة.
كما دعا المواطنين الأوغنديين إلى تجنب السفر إلى تركيا، مبررا ذلك بدواعٍ تتعلق بالسلامة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يُنظر فيه إلى كاينيروغابا باعتباره الوريث المحتمل للرئيس يوري موسيفيني، ما يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت مواقفه تعكس توجها رسميا للدولة أم تظل في إطار تصريحات شخصية.
كما تزامنت هذه التصريحات مع إعلان عزمه التوجه إلى تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين، في خطوة قد تحمل دلالات سياسية إضافية.
I'm ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers in Israel. Under my command. To protect the Holy Land. The land of Jesus Christ our God!— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 10, 2026
وأكد كاينيروغابا، في منشورات عبر منصة "إكس"، استعداده لنشر قوات أوغندية في إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بدوافع وصفها بـالدينية، حيث اعتبر إسرائيل "الأراضي المقدسة".
I'm ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers in Israel. Under my command. To protect the Holy Land. The land of Jesus Christ our God!— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 10, 2026
وفي المقابل، صعّد المسؤول العسكري لهجته تجاه تركيا، مطالبا بدفع مليار دولار كشرط مسبق لبدء أي حوار، ومهددا بـقطع العلاقات الدبلوماسية خلال 30 يوما في حال عدم الاستجابة.
كما دعا المواطنين الأوغنديين إلى تجنب السفر إلى تركيا، مبررا ذلك بدواعٍ تتعلق بالسلامة.
I advise ALL Ugandans to avoid all travel to Turkey. For your own safety.— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 11, 2026
وتأتي هذه التصريحات في وقت يُنظر فيه إلى كاينيروغابا باعتباره الوريث المحتمل للرئيس يوري موسيفيني، ما يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت مواقفه تعكس توجها رسميا للدولة أم تظل في إطار تصريحات شخصية.
كما تزامنت هذه التصريحات مع إعلان عزمه التوجه إلى تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين، في خطوة قد تحمل دلالات سياسية إضافية.
