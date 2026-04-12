رئيس أركان الجيش الأوغندي يثير الجدل بتصريحات حول إسرائيل وتركيا

I'm ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers in Israel. Under my command. To protect the Holy Land. The land of Jesus Christ our God! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 10, 2026

I advise ALL Ugandans to avoid all travel to Turkey. For your own safety. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 11, 2026

أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا عن استعداده لتعبئةلدعم إسرائيل، في تصريحات أثارت جدلا واسعا، تزامنا مع توجيهه انتقادات حادة إلى تركيا ومطالبته لها بدفع مبلغ مالي كبير.وأكد كاينيروغابا، في منشورات عبر منصة "إكس"، استعداده لنشر قوات أوغندية في إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بدوافع وصفها بـ، حيث اعتبر إسرائيل "الأراضي المقدسة".وفي المقابل، صعّد المسؤول العسكري لهجته تجاه تركيا، مطالبا بدفعكشرط مسبق لبدء أي حوار، ومهددا بـخلال 30 يوما في حال عدم الاستجابة.كما دعا المواطنين الأوغنديين إلى، مبررا ذلك بدواعٍ تتعلق بالسلامة.وتأتي هذه التصريحات في وقت يُنظر فيه إلى كاينيروغابا باعتبارهللرئيس يوري موسيفيني، ما يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت مواقفه تعكسأم تظل في إطار تصريحات شخصية.كما تزامنت هذه التصريحات مع إعلان عزمه التوجه إلىللقاء مسؤولين إسرائيليين، في خطوة قد تحمل دلالات سياسية إضافية.