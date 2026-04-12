أحكام بالإعدام لأكثر من 15عنصرا ارهابيا تورطوا في استهداف دوريات بجبال الشعانبي وسمامة

ستّة أحكام بالإعدام للخزري وثلاثة للشعيبي
Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 11:14
      
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس احكامها في حق عشرات المتهمين من كتيبة " اجناد الخلافة" حيث قضت بالاعدام شنقا في حق أكثر من خمسة عشر عنصرا ارهابيا، من بينهم العنصر الارهابي الخطير أسامة الخزري الذي صدرت في حقه 6 أحكام بالإعدام وبهاء الدين الشعيبي الذي صدرت في شأنه ثلاثة أحكام بالاعدام في جرائم ذبح راع واستهداف دوريات الحرس الوطني بمتفجرات وألغام بجبال الشعانبي ومغيلة وسمامة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت أول أمس في ثلاث قضايا ارهابية منسوبة الى عناصر ما يعرف " بأجناد الخلافة" وشملت الأبحاث بشأنها أكثر من خمسين عنصرا ارهابيا من بينهم حوالي اربعين عنصرا ارهابيا موقوفا تمت محاكمتهم عبر المحاكمة عن بعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية.


وتعلقت القضايا المنسوبة الى المتهمين استهداف دوريات للحرس الوطني بجبال الشعانبي وسمامة ومغيلة بالمتفجرات والألغام، مما أدى الى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين، بالاضافة الى تفجير لغم أرضي تسبب في وفاة امرأة وتعرض ابنتها الى إصابة خطيرة.


واثر المفاوضة التي تواصلت الى الساعات الأولى من فجر أمس السبت، أصدرت الدائرة الجنائية أحكامها، التي تراوحت بين عدم سماع الدعوى لبعض المتهمين بتوفير المؤونة للارهابيين المتواجدين بجبل الشعانبي، وثلاثة وسبعة وعشرين عاما سجنا لبعض المتهمين الذين وفروا دعما لوجيستيا للعناصر الارهابية المتحصنة بالجبال.
وبخصوص الارهابيين المورطين في استهداف دوريات الحرس الوطني بمتفجرات وألغام، والتسبب في وفاة امرأة وإصابة ابنتها، فقد قضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالاعدام شنقا في حق أكثر من خمسة عشر متهما، فيما حوكم العنصر الارهابي الخطير أسامة الخزري بستّة أحكام بالإعدام، وثلاثة أحكام بالإعدام للعنصر الارهابي المعروف بهاء الدين الشعيبي والاعدام مرتين للعنصر الارهابي رائد التواتي، مع احكام بالإعدام لعناصر محالين بحالة فرار من بينهم السلامي وغيره
