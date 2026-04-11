وجها لوجه: تفاصيل اليوم الأول من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dac487f04e11.50671224_lgfnqpjihkmoe.jpg>
Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 23:00
      
وكالات - انطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أولى جولات المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة باكستانية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس تسوية سياسية.

محادثات ثلاثية مباشرة

وأفادت مصادر متطابقة بأن الاجتماعات جرت وجها لوجه بين وفدين رفيعي المستوى، ضمّا من الجانب الأمريكي جي دي فانس ومبعوثين بارزين، ومن الجانب الإيراني محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، بحضور مسؤولين باكستانيين.

كما انضمت إلى المحادثات لجان اقتصادية وعسكرية وقانونية، في مؤشر على اتساع نطاق الملفات المطروحة للنقاش.


تقدم نسبي وخلافات قائمة

وتحدثت تقارير عن تقدم جزئي في بعض الملفات، خاصة بعد تراجع حدة الهجمات على بيروت، وهو شرط كانت قد وضعته طهران قبل الانخراط في المفاوضات.

في المقابل، لا تزال عدة نقاط خلافية قائمة، أبرزها ملف مضيق هرمز، حيث تتمسك إيران بـالسيطرة عليه وفرض رسوم عبور، فيما تعتبر واشنطن هذه المطالب غير مقبولة.

جولات متتالية واحتمال التمديد

وشهد اليوم الأول عقد جولتين من المباحثات، مع ترجيحات بعقد جولة ثالثة، في ظل استمرار المشاورات الفنية بين الجانبين.

كما رجحت مصادر إمكانية تمديد المفاوضات ليوم إضافي، حسب مدى التقدم في الملفات العالقة.

رهانات سياسية وعسكرية

وتشير المعطيات إلى أن طهران ترى أنها تمتلك “اليد العليا” في المفاوضات، بينما تسعى واشنطن إلى تحقيق مكاسب عبر المسار التفاوضي بعد تعثر الخيارات العسكرية.

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى تسوية دائمة وخفض التصعيد.



وتأتي هذه المفاوضات بعد حرب اندلعت نهاية فيفري الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية كبيرة واضطرابات في الاقتصاد العالمي، ما دفع الأطراف الدولية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي.
