وجها لوجه: تفاصيل اليوم الأول من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

محادثات ثلاثية مباشرة





تقدم نسبي وخلافات قائمة



تعتيم باكستاني على المحادثات الأمريكية الإيرانية.. مدير مكتب الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر يرصد التفاصيل #الأخبار pic.twitter.com/w4mhLvVBJ2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2026

جولات متتالية واحتمال التمديد



تسنيم عن مصدر: الجولة الثالثة بحضور قاليباف وعراقجي وعلي باقري وفانس وويتكوف وكوشنر#عاجل pic.twitter.com/YBY3ArUHhp — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2026

رهانات سياسية وعسكرية



انطلقت في العاصمة الباكستانيةأولى جولاتبين، بوساطة باكستانية، في خطوة تهدف إلىووضع أسس تسوية سياسية.وأفادت مصادر متطابقة بأن الاجتماعات جرتبين وفدين رفيعي المستوى، ضمّا من الجانب الأمريكيومبعوثين بارزين، ومن الجانب الإيراني، بحضور مسؤولين باكستانيين.كما انضمت إلى المحادثات لجان، في مؤشر على اتساع نطاق الملفات المطروحة للنقاش.وتحدثت تقارير عنفي بعض الملفات، خاصة بعد، وهو شرط كانت قد وضعته طهران قبل الانخراط في المفاوضات.في المقابل، لا تزال عدة نقاط خلافية قائمة، أبرزها ملف، حيث تتمسك إيران بـوفرض رسوم عبور، فيما تعتبر واشنطن هذه المطالبوشهد اليوم الأول عقد، مع ترجيحات بعقد، في ظل استمرار المشاورات الفنية بين الجانبين.كما رجحت مصادر إمكانيةليوم إضافي، حسب مدى التقدم في الملفات العالقة.وتشير المعطيات إلى أن طهران ترى أنها تمتلكفي المفاوضات، بينما تسعى واشنطن إلى تحقيق مكاسب عبر المسار التفاوضي بعد تعثر الخيارات العسكرية.في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدةالطرفين إلىللتوصل إلى تسوية دائمة وخفض التصعيد.وتأتي هذه المفاوضات بعد حرب اندلعت نهاية فيفري الماضي، وأسفرت عنواضطرابات في، ما دفع الأطراف الدولية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي.