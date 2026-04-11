صادق قحبيش يعتذر الي مستمعي اذاعة ديوان أف أم

تقدّم الجمعة 10 أفريل، المحلل الفني صادق قحبيش باعتذاره لمستمعي اذاعة ديوان أف أم والقائمين على الاذاعة وذلك بعد تفوّهه بكلمة بذيئة على المباشر خلال حضوره في برنامج "داتا فوت".وقال قحبيش ان ما حصل " زلة لسان غير مقصودة لا تعكس أبدا قيميه وأخلاقه واحترامه للجميع" وتوجه بالشكر لكل من سانده متعهدا بأن يكون أكثر حرصا في قادم المواعيد الاعلامية.