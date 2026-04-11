جامعة العمال التونسيين بالخارج توجه مطلبا لرئيس الجمهورية قصد التدخل لفائدة الجالية التونسية بالخارج بمناسبة حلول العطلة الصيفية

توجهت جامعة العمال التونسيين بالخارج بمطلب الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ما اجل التدخل لفائدة الجالية التونسية بالخارج خلال عودتهم الى أرض الوطن بمناسبة حلول العطلة الصيفية.وأعربت الجامعة، في مراسلة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن انشغالها ازاء الارتفاع المشط في أسعار تذاكر الطيران وكذلك تذاكر الشركة التونسية للملاحة، وهو ما أصبحيمثل عبئا ثقيلا على أبناء الجالية خاصة خلال فترات الذروة والمواسم.واعتبرت أن هذا الوضع من شأنه ان يمنع العديد من العائلات من حقها الطبيعي في زيارة الوطن وصلة الرحم ويؤثر سلبا على متانة ارتباطهم ببلدهم الأم خصوصا الجيل الثالث والرابع.ودعت في سياق متصل، الى اقرار تذاكر بأسعار مخفّضة لفائدة العائلات المعوزة وتمكين العائلات التي يفوق عدد أفرادها خمسة من تخفيضات خاصّة، اضافة الى تخصيص تعريفة تفاضلية لفائدة حاملي بطاقة الاعاقة واعتماد أسعار مدروسة لفائدة المتقاعدين وتمكين الطلبة من تذاكر مخفضة لتشجيعهم على التواصل المستمر مع وطنهم .كما أكدت الجامعة ضرورة معالجة اشكاليات التأخير المتكرر في الرحلات الجوية والبحرية وتحسين جودة الخدمات خاصة في ما يتعلق بالمحافظة على أمتعة المسافرين وضمان سلامتها، داعية الى تفعيل دور المجتمع المدني المقيم بالخارج في المساهمة في البرامج التي تهم الجالية واتخاذ القرارات التي تعزز ارتباطهم بالوطن الأم.وطالبت بضرورة حثّ ممثلي الدولة التونسية بالخارج، من سفراء وقناصلة وملحقين اجتماعيين، على اعتماد مقاربة اكثر أيجابية وفعالية في خدمة أبناء الجالية.يذكر ان المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، كان اعلن في فيفري 2026، عن مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم أسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 إلى أرض الوطن، وذلك بالنسبة للعائدين على متن الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة بما يضمن عودتهم الصيفية في أفضل الظروف.وأفاد المدير العام، خلال مشاركته عن بعد في اجتماعي اخباري، نظمته القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف، بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية ببرلين، بمدينة "دوسلدورف" في فيفري المنقضي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتعزيز الرعاية الاجتماعية لمختلف مكونات الجالية المقيمة بالخارج، والعمل على منحهم تشجيعات وامتيازات خصوصية