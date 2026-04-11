Babnet   Latest update 17:37 Tunis

بطولة الرابطة الأولى (الجولة 25 - الدفعة 2): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69da73bc627102.53263619_oemqhpilgkfjn.jpg>
Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 17:15
      
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:**

السبت 11 أفريل 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي 1 (يوسف ظفلاوي 24)
النادي البنزرتي 1 (نورالدين ياوندي 24)


ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي 3 (شريف كامارا 35 / إسلام الشلغومي 56 ض ج / وجدي كشريدة 62 ضد مرماه)
النجم الساحلي 1 (أسامة عبيد 32)

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري 0
النادي الإفريقي 0

الجمعة 10 أفريل 2026

ملعب قابس المعشب (دون حضور جمهور):
مستقبل قابس 0
اتحاد بن قردان 1 (عبد الوهاب بخوش 48)

ملعب حمدة العواني بالقيروان:
الشبيبة القيروانية 1 (إيفياني أوغبا 12)
شبيبة العمران 0

بقية البرنامج

الأحد 12 أفريل 2026

مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي / الحكم حسام بولعراس / VAR هيثم الطرابلسي

الاثنين 13 أفريل 2026

نجم المتلوي - مستقبل المرسى / الحكم الصادق السالمي / VAR خليل الجريء

الخميس 23 أفريل 2026

الترجي الرياضي - الترجي الجرجيسي

الترتيب

النادي الإفريقي 55
الترجي الرياضي 54
النادي الصفاقسي 48
الملعب التونسي 44
الاتحاد المنستيري 39
النجم الساحلي 35
النادي البنزرتي 32
شبيبة العمران 32
نجم المتلوي 29
مستقبل المرسى 28
الترجي الجرجيسي 28
اتحاد بن قردان 28
الأولمبي الباجي 25
شبيبة القيروان 24
مستقبل قابس 17
مستقبل سليمان 16
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327260

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أفريل 2026 | 23 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:22
18:52
15:59
12:27
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
24°-15
25°-13
22°-13
18°-13
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>