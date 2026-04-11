بطولة الرابطة الأولى (الجولة 25 - الدفعة 2): النتائج والترتيب
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:**
السبت 11 أفريل 2026ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي 1 (يوسف ظفلاوي 24)
النادي البنزرتي 1 (نورالدين ياوندي 24)
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي 3 (شريف كامارا 35 / إسلام الشلغومي 56 ض ج / وجدي كشريدة 62 ضد مرماه)
النجم الساحلي 1 (أسامة عبيد 32)
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:
الاتحاد المنستيري 0
النادي الإفريقي 0
الجمعة 10 أفريل 2026ملعب قابس المعشب (دون حضور جمهور):
مستقبل قابس 0
اتحاد بن قردان 1 (عبد الوهاب بخوش 48)
ملعب حمدة العواني بالقيروان:
الشبيبة القيروانية 1 (إيفياني أوغبا 12)
شبيبة العمران 0
بقية البرنامج
الأحد 12 أفريل 2026مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي / الحكم حسام بولعراس / VAR هيثم الطرابلسي
الاثنين 13 أفريل 2026نجم المتلوي - مستقبل المرسى / الحكم الصادق السالمي / VAR خليل الجريء
الخميس 23 أفريل 2026الترجي الرياضي - الترجي الجرجيسي
الترتيبالنادي الإفريقي 55
الترجي الرياضي 54
النادي الصفاقسي 48
الملعب التونسي 44
الاتحاد المنستيري 39
النجم الساحلي 35
النادي البنزرتي 32
شبيبة العمران 32
نجم المتلوي 29
مستقبل المرسى 28
الترجي الجرجيسي 28
اتحاد بن قردان 28
الأولمبي الباجي 25
شبيبة القيروان 24
مستقبل قابس 17
مستقبل سليمان 16
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327260